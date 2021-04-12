Украинский форвард забил второй гол за немецкий ФК "Нюрнберг"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В матче 28-го тура второй немецкой Бундеслиги по футболу ФК “Нюрнберг” на выезде сыграл вничью с “Вюрцбургер Киккерс” (1: 1), передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Шуранов вышел в старте “Нюрнберга” и уже на 5-й минуте встречи вывел команду вперед. На 62-й минуте украинец был заменен.
Стоит отметить, что это второй гол 19-летнего Шуранова в восьми баталиях за первую команду “Нюрнберга”. Также в нынешнем сезоне он забил 10 голов за юношеские команды Нюрнберга.
Кроме того, “Нюрнберг” занимает тринадцатое место во второй Бундеслиге.
Дополнение
Шуранов родился в Германии, но имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. В прошлом году его вызвали в молодежную сборную Украины U-21.
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