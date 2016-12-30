Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 12.25 движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Владимирская, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, а также частично на улицах Саксаганского и Жилянская. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.
Также автомобильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Братиславской.
Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 12.25 в столице зафиксировано шесть ДТП.