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Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов

Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов

Киев • УНН

 • 6622 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 12.25 движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Владимирская, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, а также частично на улицах Саксаганского и Жилянская. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.

Также автомобильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Братиславской.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", на 12.25 в столице зафиксировано шесть ДТП.

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