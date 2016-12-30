Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів

Так, станом на 12.25 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна, Володимирська, Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченка, а також частково на вулицях Саксаганського та Жилянська. Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.

Також автомобільні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Братиславській.

Крім того, за даними "Яндекс-Карти", станом на 12.25 в столиці зафіксовано шість ДТП.