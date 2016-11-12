Автомобилисты начали акцию на дороге возле пункта пропуска "Рава-Русская"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией началась на дороге, ведущей к пункту пропуска "Рава-Русская" на украинско-польском участке границы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
"Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию еще на одной из дорог, теперь ведущей к пункту пропуска "Рава-Русская" на украинско-польском участке границы", - говорится в сообщении.
Напомним, такими действиями они хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
Как отмечается, в настоящее время акции владельцев таких автомобилей также продолжаются на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (границе с Румынией).
"Для контроля за ситуацией во всех местах, где проходят акции, находятся представители Национальной полиции. Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при пересечении государственной границы", - добавили в ГПСУ.