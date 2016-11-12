Автомобілісти розпочали акцію на дорозі біля пункту пропуску "Рава-Руська"

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17517 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 34201 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63371 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 134626 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198066 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190099 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211011 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196743 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152085 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152919 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121712 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 32389 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 73594 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52170 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 29433 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 476715 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 314618 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377114 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 488813 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 121712 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182846 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125735 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160700 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183905 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Автомобілісти розпочали акцію на дорозі біля пункту пропуску "Рава-Руська"

Автомобілісти розпочали акцію на дорозі біля пункту пропуску "Рава-Руська"

Київ • УНН

 • 14529 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Акція власників автомобілів з іноземною реєстрацією розпочалася на дорозі, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польській ділянці кордону, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію ще на одній з доріг, тепер яка веде до пункту пропуску “Рава-Руська”, що на українсько-польській ділянці кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, такими діями вони хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

Як зазначається, наразі акції власників таких автівок також тривають на під’їздах до пунктів пропуску “Ужгород” (кордон зі Словаччино) та “Солотвино” (кордоні з Румунією).

"Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбуваються акції, знаходяться представники Національної поліції. Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час перетину державного кордону", - додали у ДПСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85