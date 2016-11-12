Автомобілісти розпочали акцію на дорозі біля пункту пропуску "Рава-Руська"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Акція власників автомобілів з іноземною реєстрацією розпочалася на дорозі, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на українсько-польській ділянці кордону, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали акцію ще на одній з доріг, тепер яка веде до пункту пропуску “Рава-Руська”, що на українсько-польській ділянці кордону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, такими діями вони хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.
Як зазначається, наразі акції власників таких автівок також тривають на під’їздах до пунктів пропуску “Ужгород” (кордон зі Словаччино) та “Солотвино” (кордоні з Румунією).
"Для контролю за ситуацією у всіх місцях, де відбуваються акції, знаходяться представники Національної поліції. Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час перетину державного кордону", - додали у ДПСУ.