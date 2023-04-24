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Автомобили без колес, недострои и канализационный коллектор: глава АРМА Дмитрий Жоравович рассказал о проблемных арестованных активах

Киев • УНН

 • 786493 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В АРМА часто попадают активы, которые невозможно передать в управление. К таким, в частности, относятся недострои, испорченное имущество, сломанные машины. Почему так происходит - объяснил в. и. о. директора АРМА Дмитрий Жоравович в интервью УНН.

Он отметил, что проблема недостроев в том, что юридически они не существуют, ведь такая недвижимость не зарегистрирована и не введена в эксплуатацию.

Цитата

“Яркие примеры – недостроенный канализационный коллектор в Одессе, пресловутые недострои Войцеховского, автомобили без колес, документов, с "перебитыми" номерами, более свежий пример – более 4 тысяч единиц поврежденной древесины в крайне плохом состоянии. Для лучшего понимания, названные недострои просто не существуют юридически, они не зарегистрированы, то есть не введены в гражданский оборот, а значит, их априори нельзя ни продать, ни передать в управление по договору”, - рассказал глава АРМА.

По его словам, более 50% судебных решений являются проблемными, что затрудняет передачу имущества в управление. Поэтому Агентству приходится дополнительно обращаться к правоохранителям.

Детали

“Если учитывать проблемные постановления, то таких кейсов более 50%. Но это не значит, что мы откладываем эти решения в "папку безнадежных дел" и ничего не делаем. Когда нам передают завод, но без земельных участков, на которых он находится, мы обращаемся к правоохранителям с предложением дополнительно наложить арест на землю, они изучают проблему, подают еще одно ходатайство, суд арестовывает и передает нам это имущество. Почти из каждой проблемы есть выход, но это требует времени. Нас периодически упрекают, что активы долго не передаются управляющим, однако мало кто учитывает все реалии этого процесса – от физического осмотра имущества, которому всячески противодействует собственник, сбора информации, которую он добровольно никогда не предоставляет, до необходимости доареста активов и уточнения постановлений, на что могут уйти месяцы. А еще есть оценка, продолжительность которой зависит от масштаба актива, конкурсный отбор управляющего, получение различных разрешительных документов и согласований, подготовка и подписание договора и только после этого фактическая передача объекта управляющему. Ни один из этих процессов не является автоматическим и в совокупности не может происходить за несколько дней или недель, как бы нам этого не хотелось”, - отметил Жоравович.

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Напомним

Дмитрий Жоравович рассказал, что за счет арестованных активов бюджет получил от АРМА более 1,5 миллиарда гривен.

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