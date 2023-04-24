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В АРМА розповіли про реальний стан речей навколо “Карпатнафтохіму”

В АРМА розповіли про реальний стан речей навколо “Карпатнафтохіму”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виявило невідповідності в ухвалі суду щодо передачі Агенству корпоративних прав, земельних ділянок та виробничих будівель ТОВ “Карпатнафтохім”. Через це виникли затримки із пошуком управителя для підприємства. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН. Разом з тим АРМА вже здійснило заходи щодо оголошення конкурсного відбору.

Деталі

АРМА виявило, що деяке майно, зазначене в ухвалі як власність арештованого товариства (виробничі будівлі, цехи, цистерни), не належить йому відповідно до актуальних відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відтак, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе. Про виявлену невідповідність АРМА повідомило прокурора офіційним листом.

З аналізу тексту ухвали також слідує, що в управління АРМА не передано виробничі потужності (основні засоби) підприємства, а це унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав. До того ж, відповідно до закону, при здійсненні повноважень власника корпоративних прав управитель зобов’язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

В Агентстві зазначили, що представники відомства тричі намагалися здійснити огляд підприємства, однак жодного разу не були допущені на територію. АРМА зверталось до прокурора з проханням посприяти в отриманні доступу до переданих в управління об’єктів нерухомості, але відповіді не отримало.

Довідка

ТОВ “Карпатнафтохім” є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену. До 2017 року ним володіла російська нафтова компанія "Лукойл", проте вона потрапила під санкції РНБО. Згодом "Карпатнафтохім" викупили Ігор Щуцький та Ілхам Мамедов (екскерівник "Лукойл-Україна").

У серпні минулого року було накладено арешт на корпоративні права вартістю 2,3 млрд грн та 35 об’єктів нерухомості підприємства. За даними слідства, службові особи “Карпатнафтохіму” упродовж 2017-2022 років ухилялися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Водночас вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

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