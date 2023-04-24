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В АРМА рассказали о реальном положении вещей вокруг "Карпатнефтехима"

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выявило несоответствия в постановлении суда о передаче Агентству корпоративных прав, земельных участков и производственных зданий ООО “Карпатнефтехим”. Из-за этого возникли задержки с поиском управляющего для предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН. Вместе с тем АРМА уже осуществило мероприятия по объявлению конкурсного отбора.

Детали

АРМА обнаружило, что некоторое имущество, указанное в постановлении как собственность арестованного общества (производственные здания, цеха, цистерны), не принадлежит ему в соответствии с актуальными сведениями в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Следовательно, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно. О выявленном несоответствии АРМА сообщило прокурору официальным письмом.

Из анализа текста постановления также следует, что в управление АРМА не переданы производственные мощности (основные средства) предприятия, а это делает невозможным производство продукции будущим управляющим даже при условии передачи ему 100% корпоративных прав. К тому же, согласно закону, при осуществлении полномочий собственника корпоративных прав управляющий обязан согласовывать свои действия с собственником таких активов.

В Агентстве отметили, что представители ведомства трижды пытались осуществить осмотр предприятия, однако ни разу не были допущены на территорию. АРМА обращалось к прокурору с просьбой посодействовать в получении доступа к переданным в управление объектам недвижимости, но ответа не получило.

Справка

ООО “Карпатнефтехим” является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализирующимся на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. До 2017 года им владела российская нефтяная компания "Лукойл", однако она попала под санкции СНБО. Впоследствии "Карпатнефтехим" выкупили Игорь Щуцкий и Ильхам Мамедов (экс-руководитель "Лукойл-Украина").

В августе прошлого года был наложен арест на корпоративные права стоимостью 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости предприятия. По данным следствия, должностные лица “Карпатнефтехима” в течение 2017-2022 годов уклонялись от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн. В то же время они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольной российской нефтяной компании, более 5 млрд грн с целью их легализации.

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