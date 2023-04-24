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Автомобілі без коліс, недобудови та каналізаційний колектор: очільник АРМА Дмитро Жоравович розповів про проблемні арештовані активи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. До АРМА часто потрапляють активи, які неможливо передати в управління. До таких, зокрема, належать недобудови, зіпсоване майно, зламані автівки. Чому так стається - пояснив т. в. о. директора АРМА Дмитро Жоравович в інтерв’ю УНН.

Він зазначив, що проблема недобудов у тому, що юридично вони не існують, адже така нерухомість не зареєстрована та не введена в експлуатацію.

Цитата

“Яскраві приклади – недобудований каналізаційний колектор в Одесі, горезвісні недобудови Войцеховського, автомобілі без коліс, документів, з "перебитими" номерами, більш свіжий приклад – понад 4 тисячі одиниць пошкодженої деревини у вкрай поганому стані. Для кращого розуміння, названі недобудови просто не існують юридично, вони не зареєстровані, тобто не введені в цивільний оборот, а значить, їх апріорі не можна ні продати, ні передати в управління за договором”, - розповів очільник АРМА.

За його словами, понад 50% судових ухвал є проблемними, що ускладнює передачу майна в управління. Тому Агентству доводиться додатково звертатися до правоохоронців.

Деталі

“Якщо враховувати проблемні ухвали, то таких кейсів понад 50%. Але це не означає, що ми відкладаємо ці ухвали у "папку безнадійних справ" і нічого не робимо. Коли нам передають завод, але без земельних ділянок, на яких він знаходиться, ми звертаємося до правоохоронців з пропозицією додатково накласти арешт на землю, вони вивчають проблему, подають ще одне клопотання, суд арештовує і передає нам це майно. Майже з кожної проблеми є вихід, але це потребує часу. Нам періодично дорікають, що активи довго не передаються управителям, проте мало хто враховує всі реалії цього процесу – від фізичного огляду майна, якому всіляко протидіє власник, збору інформації, яку він добровільно ніколи не надає, до необхідності доарешту активів та уточнення ухвал, на що можуть піти місяці. А ще є оцінка, тривалість якої залежить від масштабу активу, конкурсний відбір управителя, отримання різних дозвільних документів та погоджень, підготовка та підписання договору і тільки після цього фактична передача об’єкта управителю. Жоден з цих процесів не є автоматичним і в сукупності не може відбуватися за кілька днів чи тижнів, як би нам цього не хотілося”, - зазначив Жоравович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АРМА розповіли про реальний стан речей навколо “Карпатнафтохіму”

Нагадаємо

Дмитро Жоравович розповів, що за рахунок арештованих активів бюджет отримав від АРМА понад 1,5 мільярда гривень.

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