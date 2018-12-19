Автомобиль с оружием и заложником остановили на харьковской трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В 65 км от Киева на харьковской трассе правоохранители остановили микроавтобус с огнестрельным оружием и похищенным человеком. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает УНН.
“18 декабря во время отработки на КПП ”Березань“ автодороги Киев-Харьков полицейские Киевской области остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов”, — говорится в сообщении.
Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя, в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями.
Во время общения пострадавший сообщил, что его похитили в городе Сумы, били и везли в неизвестном направлении, требуя якобы вернуть долг.
При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие. Следователи устанавливают обстоятельства. В ближайшее время будет дана правовая квалификация события.
Ранее в Днепропетровской области мужчина оставил гранатомет в авто.