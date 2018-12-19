Автомобіль зі зброєю і заручником зупинили на харківській трасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За 65 км від Києва на харківській трасі правоохоронці зупинили мікроавтобус з вогнепальною зброєю і викраденою людиною. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає УНН.
“18 грудня під час відпрацювання на КПП „Березань“ автодороги Київ-Харків поліцейські Київщини зупинили мікроавтобус Volkswagen з метою перевірки документів”, — йдеться у повідомленні.
З салону правоохоронці почули крики про допомогу. Під час огляду автомобіля з’ясувалося, що окрім водія, в машині перебувають троє чоловіків. Один з них був з тілесними ушкодженнями.
Під час спілкування потерпілий повідомив, що його викрали в місті Суми, били та везли в невідомому напрямку, вимагаючи нібито повернути борг.
Під час огляду машини поліцейські виявили та вилучили короткоствольну та автоматичну зброю. Слідчі встановлюють обставини. Найближчим часом буде надана правова кваліфікація події.
Раніше на Дніпропетровщині чоловік залишив гранатомет в авто.