Автомобиль въехал в школу в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Двое детей погибли после того, как автомобиль въехал в классную комнату в школе на юго-западе Сиднея в Австралии, еще 21 человек был ранен, передает УНН со ссылкой на ABC News.
В то время в классе было 24 ребенка.
Два мальчика в возрасте восьми лет получили серьезные ранения. Их отвезли в детскую больницу, где они умерли.
Еще трое детей были доставлены в больницу, но большинство других школьников из класса имели незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия.
За рулем автомобиля, как сообщается, была 52-летняя женщина-водитель. Она не пострадала и была доставлена в больницу для анализов.
По мнению полиции, это было трагическим происшествием.
Напомним, премьер Эстонии попал в ДТП.