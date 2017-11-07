Автомобиль въехал в школу в Австралии

В то время в классе было 24 ребенка.

Два мальчика в возрасте восьми лет получили серьезные ранения. Их отвезли в детскую больницу, где они умерли.

Еще трое детей были доставлены в больницу, но большинство других школьников из класса имели незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия.

За рулем автомобиля, как сообщается, была 52-летняя женщина-водитель. Она не пострадала и была доставлена ​​в больницу для анализов.

По мнению полиции, это было трагическим происшествием.

Напомним, премьер Эстонии попал в ДТП.