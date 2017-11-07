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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 34705 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 103197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 93033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101800 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101636 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81177 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101569 просмотра

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Автомобиль въехал в школу в Австралии

Автомобиль въехал в школу в Австралии

Киев  •  УНН

 • 10401 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Двое детей погибли после того, как автомобиль въехал в классную комнату в школе на юго-западе Сиднея в Австралии, еще 21 человек был ранен, передает УНН со ссылкой на ABC News.

В то время в классе было 24 ребенка. 

Два мальчика в возрасте восьми лет получили серьезные ранения. Их отвезли в детскую больницу, где они умерли.

Еще трое детей были доставлены в больницу, но большинство других школьников из класса имели незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия.

За рулем автомобиля, как сообщается, была 52-летняя женщина-водитель. Она не пострадала и была доставлена ​​в больницу для анализов.

По мнению полиции, это было трагическим происшествием.

Напомним, премьер Эстонии попал в ДТП.

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