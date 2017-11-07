Автомобіль в'їхав в школу в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Двоє дітей загинули після того, як автомобіль в'їхав до класної кімнати в школі на південному заході Сіднея в Австралії, ще 21 людина була поранена, передає УНН з посиланням на ABC News.
У той час в класі було 24 дитини.
Два хлопчики у віці восьми років отримали серйозні поранення. Їх відвезли в дитячу лікарню, де вони померли.
Ще троє дітей були доставлені в лікарню, але більшість інших школярів з класу мали незначні травми і були оглянуті медиками на місці події.
За кермом автомобіля, як повідомляється, була 52-річна жінка-водій. Вона не постраждала і була доставлена в лікарню для аналізів.
На думку поліції, це було трагічною подією.
Нагадаємо, прем'єр Естонії потрапив в ДТП.