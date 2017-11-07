Автомобіль в'їхав в школу в Австралії

У той час в класі було 24 дитини.

Два хлопчики у віці восьми років отримали серйозні поранення. Їх відвезли в дитячу лікарню, де вони померли.

Ще троє дітей були доставлені в лікарню, але більшість інших школярів з класу мали незначні травми і були оглянуті медиками на місці події.

За кермом автомобіля, як повідомляється, була 52-річна жінка-водій. Вона не постраждала і була доставлена ​​в лікарню для аналізів.

На думку поліції, це було трагічною подією.

Нагадаємо, прем'єр Естонії потрапив в ДТП.