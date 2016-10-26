Автоматическое получение гражданства РФ фактически является принудительным - В.Лутковская

"Автоматическое приобретения российского гражданства лицами, которые в силу разных причин не смогли от него отказаться, фактически является принудительным", - отмечает в письме Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно принудительного принятии в гражданство Российской Федерации граждан Украины, которые проживали на территории Автономной Республики Крым и не смогли в установленный срок обратиться в миграционную службу, чтобы отказаться от российского гражданства, в том числе и потому, что в это время они находились в местах лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что данный вопрос приобретает все большую актуальность в связи с тем, что именно из-за наличия у Олега Сенцова и Александра Кольченко российского гражданства (которое было им предоставлено автоматически) Министерство юстиции Российской Федерации отказалось передать их в Украину для дальнейшего отбывания наказания .

"В свое время я давала Вашей предшественнице доказательства того, что и Сенцов, и Кольченко являются гражданами Украины, а тот факт, что к ним допустили украинского консула, является подтверждением того, что власть Российской Федерации признала наличие у Олега Сенцова и Александра Кольченко украинского гражданства. Более того, в Докладе Уполномоченного по правам человека 2015 года Памфилова Э.А. констатировала, что в результате принятых по жалобам Сенцова и Кольченко действий Уполномоченного была устранена правовая неопределенность относительно их гражданской принадлежности и признано их украинское гражданство ", - отмечается в письме Омбудсмена Украины.

В связи с этим, Валерия Лутковская просит российскую коллегу вмешаться в ситуацию с передачей Олега Сенцова и Александра Кольченко в Украину и провести проверку правовых оснований принятия указанных граждан Украины в российское гражданство.