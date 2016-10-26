Автоматичне набуття громадянства РФ фактично є примусовим — В.Лутковська

“Автоматичне набуття російського громадянства тими особами, які в силу різних причин не змогли від нього відмовитися, фактично є примусовим”, — зазначає у листі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо примусового прийняття в громадянство Російської Федерації громадян України, які проживали на території Автономної Республіки Крим і не змогли у встановлений термін звернутися в міграційну службу, щоб відмовитися від російського громадянства, в тому числі і тому, що в цей час вони перебували в місцях позбавлення волі.

У відомстві наголосили, що дане питання набуває все більшої актуальності у зв’язку з тим, що саме через наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка російського громадянства (яке було їм надано автоматично) Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилося передати їх в Україну для подальшого відбування покарання.

“Свого часу я надавала Вашій попередниці докази того, що і Сенцов, і Кольченко є громадянами України, а той факт, що до них допустили українського консула, є підтвердженням того, що влада Російської Федерації визнали наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка українського громадянства. Більш того, в Доповіді Уповноваженого з прав людини за 2015 рік Памфілова Е.А. констатувала, що в результаті вжитих за скаргами Сенцова і Кольченка дій Уповноваженого було усунуто правову невизначеність щодо їх громадянської належності та визнано їх українське громадянство”, — наголошується у листі Омбудсмана України.

У зв’язку з цим, Валерія Лутковська просить російську колегу втрутитися у ситуацію з передачею Олега Сенцова і Олександра Кольченка в Україну і провести перевірку правових підстав прийняття зазначених громадян України в російське громадянство.