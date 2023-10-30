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Автоматы Калашникова, пистолеты и патроны: в Одесской области задержали торговцев оружием

Киев • УНН

 • 45290 просмотра

Киев. 30 октября. АН. В Одесской области на одной из АЗС на дороге Одесса-Николаев правоохранители задержали группу, которая нелегально торговала оружием и боеприпасами. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, пишет УНН.

Автоматы Калашникова, пистолеты и патроны: в Одесской области задержали торговцев оружием

Цитата

"Полицейские проводят комплексные и системные мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и задержанию лиц, причастных к этому. Во время таких мероприятий правоохранители получили информацию, что жители Николаевской области предлагают к сбыту оружие и боеприпасы. Среди ассортимента - автоматы Калашникова по 1000 долларов, патроны, стоимость которых зависела от калибра, также можно было приобрести и пистолеты", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что все детали "сделки" фигуранты вели с потенциальными клиентами через мессенджеры, а на следующий день после получения денег в заранее определенном месте происходила передача оружия.

"Поэтому на одной из АЗС дороги "Одесса-Николаев" фигурантов задержали во время передачи покупателю автомата АК-47 и 169 патронов к нему. За это они, днем ранее, получили 37 000 гривен", - отмечают правоохранители.

Во время обысков в помещениях фигурантов полицейские изъяли автомат Калашникова АК-12, пистолет Макарова, 800 патронов различного калибра, 59 зип-пакетов наркотических солей, которые направили на экспертное исследование.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Сейчас полицейские устанавливают каналы попадания оружия и патронов к подозреваемым, а также другим лицам, которые могут быть к этому причастны.

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