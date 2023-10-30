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Автомати Калашникова, пістолети та набої: на Одещині затримали торгівців зброєю

Київ • УНН

 • 45290 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Одещині на одній з АЗС на дорозі Одеса-Миколаїв правоохоронці затримали групу, яка нелегально торгувала зброєю і боєприпасами. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області, пише УНН.

Автомати Калашникова, пістолети та набої: на Одещині затримали торгівців зброєю

Цитата

"Поліцейські проводять комплексні та системні заходи з протидії незаконному обігу зброї та затримання осіб, причетних до цього. Під час таких заходів правоохоронці отримали інформацію, що мешканці Миколаївської області пропонують до збуту зброю та боєприпаси. Серед асортименту - автомати Калашникова по 1000 доларів, набої, вартість яких залежала від калібру, також можна було придбати й пістолети", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що усі деталі "угоди" фігуранти вели з потенційними клієнтами через месенджери, а наступного дня після отримання грошей у заздалегідь визначеному місці відбувалась передача зброї.

"Тож на одній з АЗС дороги "Одеса-Миколаїв" фігурантів затримали під час передачі покупцеві автомата АК-47 та 169 набоїв до нього. За це вони, днем раніше, отримали 37 000 гривень", - зазначають правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів поліцейські вилучили автомат Калашникова АК-12, пістолет Макарова, 800 набоїв різного калібру, 59 зіп-пакетів наркотичних солей, які направили на експертне дослідження.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України й караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі поліцейські встановлюють канали потрапляння зброї та набоїв до підозрюваних, а також інших осіб, які можуть бути до цього причетні.

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