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Автокефалия в Украине должна нейтрализовать влияние Кремля - богослов

Киев • УНН

 • 10731 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Независимость Украинской православной церкви стала важным вопросам безопасности после российской агрессии. Об этом накануне Объединительного собора в Киеве заявил профессор богословия в Университете Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл (Говорун), передает УНН со ссылкой на NBC News.

Автокефалия в Украине должна нейтрализовать влияние Кремля - богослов

"Православная церковь была использована Кремлем в политических целях, и автокефалия должна нейтрализовать это негативное влияние", - заявил Говорун.

Обеспечение религиозной независимости от России будет "столь же значительным, как распад СССР для Украины", - написал научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Тарас Кузьо в статье для Atlantic Council.

Это, по его словам, станет "последним шагом, который нужно сделать Украине, чтобы стать по-настоящему независимой".

При этом эксперт по теологии и директор Центра изучения религии и общества при Институте Европы в Москве Роман Лункин считает, что "столкновения вокруг церквей, разрушение культов, пикеты и захват зданий" неизбежны.

Но Говорун характеризует субботнюю встречу как уникальную возможность.

"Главы церквей должны отложить свои амбиции и создать новую церковь, которая будет способствовать консолидации украинского общества", - добавил он.

При этом эксперты говорят, что "суббота представляет одно из крупнейших разделений в христианстве со времен Великого раскола 1054 года, когда образовались православная и католическая церкви", пишет издание.

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице. Объединительный собор должен начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.

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