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Автокефалія в Україні має нейтралізувати вплив Кремля - богослов

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Незалежність Української православної церкви стала важливим безпековим питанням після російської агресії. Про це напередодні Об'єднавчого собору у Києві заявив професор богослов'я в Університеті Лойола Мерімаунт в Лос-Анджелесі архімандрит Кирило (Говорун), передає УНН з посиланням на NBC News.

Автокефалія в Україні має нейтралізувати вплив Кремля - богослов

"Православна церква була використана Кремлем в політичних цілях, і автокефалія повинна нейтралізувати цей негативний вплив", - заявив Говорун.

Забезпечення релігійної незалежності від Росії буде "настільки ж значним, як розпад СРСР для України", - написав науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при Університеті Джонса Гопкінса Тарас Кузьо у статті для Atlantic Council.

Це, за його словами, стане "останнім кроком, який потрібно зробити Україні, щоб стати по-справжньому незалежною".

При цьому експерт з теології і директор Центру вивчення релігії і суспільства при Інституті Європи в Москві Роман Лункін вважає, що "зіткнення навколо церков, руйнування культів, пікети і захоплення будівель" неминучі.

Але Говорун характеризує суботню зустріч як унікальну можливість.

"Глави церков повинні відкласти свої амбіції і створити нову церкву, яка буде сприяти консолідації українського суспільства", - додав він.

При цьому експерти кажуть, що "субота представляє одне з найбільших розділень у християнстві з часів Великого розколу 1054 року, коли утворилися православна і католицька церкви", пише видання.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці. Об'єднавчий собор має розпочатись о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.

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