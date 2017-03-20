Автогаз снова подешевел - мониторинг АЗС

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 32588 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102539 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117975 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176893 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129360 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124478 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117048 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106459 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107503 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 20 марта. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 20 марта, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95+ на указанных АЗС стоит в среднем 27,95, а дизтопливо - в среднем 23,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO, составляет 23,78 грн за литр, А-95 - 24,68 грн за литр, А-95+ - 26,41 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,24 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 22,56 грн за литр, А-95 - 23,04, А-95+ - 23,56 грн за литр и дизтопливо - 21,00 грн за литр.

Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,70 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 10,95 грн за литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 10,95 грн за литр.

Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 года в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG, БНК-Украина и АМИК-Украина.

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