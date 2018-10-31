Автобусы изменили маршруты из-за акций протеста на Харьковском шоссе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября УНН. В Киеве сегодня, 31 октября, с начала движения автобусов (5:20) перекрыто движение автотранспорта митингующими на Харьковском шоссе - "Мега сити" в обоих направлениях. Заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает УНН.
На место направлено полицию города. Работу автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:
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- автобус № 45 от Дарницкого пл. ст. м. "Дарница";
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- автобус № 42 - до ул. Шептицкого;
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- автобус № 51 ст. м. "Лыбидская";
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- автобус № 63 до ст .м. "Лесная";
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- автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.
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А также с ул. Привокзальной автобусный маршрут № 45 - до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 - ст. м. "Чевоний хутор", маршрут № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. "Красный хутор".
Как сообщал УНН, жители жилых домов на Харьковском шоссе в Днепровском районе столицы перекрыли улицу из-за отсутствия электро- и водоснабжения.
Напомним, 17 октября утром центр Киева остановился в пробках из-за массовой акции.