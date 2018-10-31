Автобусы изменили маршруты из-за акций протеста на Харьковском шоссе

На место направлено полицию города. Работу автобусов маршрутов №№ 45, 51, 63 организовано:



автобус № 45 от Дарницкого пл. ст. м. "Дарница";



автобус № 42 - до ул. Шептицкого;



автобус № 51 ст. м. "Лыбидская";



автобус № 63 до ст .м. "Лесная";



автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.



А также с ул. Привокзальной автобусный маршрут № 45 - до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 - ст. м. "Чевоний хутор", маршрут № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. "Красный хутор".



Как сообщал УНН, жители жилых домов на Харьковском шоссе в Днепровском районе столицы перекрыли улицу из-за отсутствия электро- и водоснабжения.



Напомним, 17 октября утром центр Киева остановился в пробках из-за массовой акции.