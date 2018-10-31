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Автобуси змінили маршрути через акції протесту на Харківському шосе

Автобуси змінили маршрути через акції протесту на Харківському шосе

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня УНН. У Києві сьогодні, 31 жовтня, із початку руху автобусів (05:20) перекритий рух автотранспорту мітингуючими на Харківськ шосе – "Мега сіті" в обидва напрямки. Заблоковано рух автобусних маршрутів №№ 42, 51, 45, 63, 115. Про це повідомили у КП "Київпастранс", передає УНН.

На місце направлено поліцію міста. Роботу автобусів маршрутів №№ 45, 51, 63 організовано:

  • автобус № 45 від Дарницької пл. до ст. м. "Дарниця";
  • автобус № 42 – до вул. Митрополита Шептицького;
  • автобус № 51 до ст. м. "Либідська";
  • автобус № 63 до ст .м. "Лісова";
  • автобуси маршруту № 115 до Контрактової пл.

А також з вул. Привокзальної автобусний маршрут № 45 – до просп. Григоренка, автобусний маршрут № 51 – до ст. м. "Чевоний хутір", маршрут № 63 – вул. Привокзальна – ст. м. "Червоний хутір".

Як повідомляв УНН, мешканці житлових будинків на Харківському шосе у Дніпровському районі столиці перекрили вулицю через відсутність електро- та водопостачання.

Нагадаємо, 17 жовтня зранку центр Києва зупинився у заторах через масову акцію.

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