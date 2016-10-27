Автобус, который загорелся в Запорожской области, мог взорваться - ГосЧС

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 октября. УНН. Автобус, который вчера загорелся в Запорожье, имел газовую установку, которая могла бы взорваться, если бы пожарные вовремя не ликвидировали возгорание. Об этом сообщили УНН в областном управлении ГосЧС.