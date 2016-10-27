Автобус, который загорелся в Запорожской области, мог взорваться - ГосЧС
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 27 октября. УНН. Автобус, который вчера загорелся в Запорожье, имел газовую установку, которая могла бы взорваться, если бы пожарные вовремя не ликвидировали возгорание. Об этом сообщили УНН в областном управлении ГосЧС.
"Если бы не удалось локализовать и ликвидировать пожар вовремя, вероятность того, что газовые баллоны разогрелись и взорвались бы, очень высока", - рассказал корреспонденту УНН начальник оперативно-координационного центра ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Александр Сычев.
Напомним, 26 октября в Хортицком районе Запорожской области загорелся автобус.