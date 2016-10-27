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Автобус, який загорівся у Запоріжжі, міг вибухнути — ДСНС

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Автобус, який вчора загорівся у Запоріжжі, мав газову установку, яка могла б вибухнути, якби вогнеборці вчасно не ліквідували загоряння. Про це повідомили УНН в обласному управлінні ДСНС.

Автобус, який загорівся у Запоріжжі, міг вибухнути — ДСНС

"Якби не вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу вчасно, ймовірність того, що газові балони розігрілися й вибухнули, дуже висока", - розповів кореспонденту УНН начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області Олександр Сичов.

Нагадаємо, 26 жовтня в Хортицькому районі Запоріжжя загорівся автобус.

Українські Національні Новини

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