Автобус упал в ущелье в Пакистане, 27 погибших

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15468 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29869 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36907 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36201 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100289 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88332 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97689 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124712 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115910 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Автобус упал в ущелье в Пакистане, 27 погибших

Автобус упал в ущелье в Пакистане, 27 погибших

Киев  •  УНН

 • 10526 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пассажирский автобус упал в ущелье в районе Патханкот под Талагангом вечером в среду, в результате инцидента погибли 27 человек, передает УНН со ссылкой на Dunya News.

Авария произошла, когда пассажирский автобус из Кохата в Райвинд упал в ущелье после резкого поворота на дороге. На месте погибли 25 человек и еще 50 получили ранения.

Спасатели извлекли тела погибших и отправили раненых в больницы. В медучреждении от полученных травм умерли еще двое людей.

Среди погибших - водитель автобуса и кондуктор.

Источники сообщили, что в автобусе были 77 человек.

Напомним, мусоровоз в ФРГ перевернулся на автомобиль, 5 человек погибли.

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