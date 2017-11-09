Автобус упал в ущелье в Пакистане, 27 погибших

Авария произошла, когда пассажирский автобус из Кохата в Райвинд упал в ущелье после резкого поворота на дороге. На месте погибли 25 человек и еще 50 получили ранения.

Спасатели извлекли тела погибших и отправили раненых в больницы. В медучреждении от полученных травм умерли еще двое людей.

Среди погибших - водитель автобуса и кондуктор.

Источники сообщили, что в автобусе были 77 человек.

Напомним, мусоровоз в ФРГ перевернулся на автомобиль, 5 человек погибли.