Автобус упал в ущелье в Пакистане, 27 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пассажирский автобус упал в ущелье в районе Патханкот под Талагангом вечером в среду, в результате инцидента погибли 27 человек, передает УНН со ссылкой на Dunya News.
Авария произошла, когда пассажирский автобус из Кохата в Райвинд упал в ущелье после резкого поворота на дороге. На месте погибли 25 человек и еще 50 получили ранения.
Спасатели извлекли тела погибших и отправили раненых в больницы. В медучреждении от полученных травм умерли еще двое людей.
Среди погибших - водитель автобуса и кондуктор.
Источники сообщили, что в автобусе были 77 человек.
Напомним, мусоровоз в ФРГ перевернулся на автомобиль, 5 человек погибли.