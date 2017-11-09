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Автобус впав в ущелину в Пакистані, 27 загиблих

Автобус впав в ущелину в Пакистані, 27 загиблих

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Пасажирський автобус впав в ущелину в районі Патханкот під Талагангом ввечері в середу, в результаті інциденту загинули 27 людей, передає УНН з посиланням на Dunya News.

Аварія сталася, коли пасажирський автобус з Кохата в Райвінд впав в ущелину після різкого повороту на дорозі. На місці загинули 25 людей і ще 50 отримали поранення.

Рятувальники витягли тіла загиблих і відправили поранених в лікарні. У медустанові від отриманих травм померли ще двоє людей.

Серед загиблих - водій автобуса і кондуктор.

Джерела повідомили, що в автобусі були 77 осіб.

Нагадаємо, сміттєвоз в ФРН перекинувся на автівку, 5 осіб загинуло.

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