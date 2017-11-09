Автобус впав в ущелину в Пакистані, 27 загиблих

Аварія сталася, коли пасажирський автобус з Кохата в Райвінд впав в ущелину після різкого повороту на дорозі. На місці загинули 25 людей і ще 50 отримали поранення.

Рятувальники витягли тіла загиблих і відправили поранених в лікарні. У медустанові від отриманих травм померли ще двоє людей.

Серед загиблих - водій автобуса і кондуктор.

Джерела повідомили, що в автобусі були 77 осіб.

Нагадаємо, сміттєвоз в ФРН перекинувся на автівку, 5 осіб загинуло.