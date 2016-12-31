Авто влетело в толпу в столице Финляндии, четверо травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Машина врезалась в пешеходов возле метро в столице Финляндии в субботу, четыре человека получили травмы, один из них ранен тяжело, передает УНН со ссылкой на АР.
По данным СМИ, инцидент произошел на парковке возле станции метро. Водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. Правоохранители также не нашли признаков наркотического или алкогольного опьянения.
По данным телекомпании Yle, во время движения водитель машины почувствовал себя плохо.