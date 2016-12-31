Авто влетело в толпу в столице Финляндии, четверо травмированы

По данным СМИ, инцидент произошел на парковке возле станции метро. Водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. Правоохранители также не нашли признаков наркотического или алкогольного опьянения.

По данным телекомпании Yle, во время движения водитель машины почувствовал себя плохо.