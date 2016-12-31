Авто влетіло у натовп у столиці Фінляндії, четверо осіб травмовано

За даними ЗМІ, інцидент стався на парковці біля станції метро. Водій затриманий, проте поліція не вважає, що він врізався в людей навмисне. Правоохоронці також не знайшли ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння.

За даними телекомпанії Yle, під час руху водій машини відчув себе погано.