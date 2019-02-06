Австрия сообщила о завершении строительства около 600 км "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На данный момент уже завершено около 600 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря. Об этом сообщил председатель правления OMV Райнер Зеле на пресс-конференции в Вене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Общая стоимость проекта 9,5 млрд евро. Наша доля составляет 10%, в этом объеме мы и профинсанируем ее. К концу 2018 года мы выделили 600 млн евро, так что мы близки к цели. Таким образом, мы полагаем, что в 2019 году будет профинансировано остаток всей суммы", - сказал Зеле.
Компания надеется, что разрешение от Дании на прокладку газопровода может быть получено до середины 2019 года, отметил исполнительный член совета директоров OMV Манфред Лейтнер.
"Власти Дании никак не ограничены временными рамками (в рассмотрении заявки оператора проекта - ред.), и это вносит определенную неопределенность. Но мы предполагаем, что разрешение от них должно быть получено до середины этого года", - сказал Ляйтнер, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, депутаты из комитета по иностранным делам Европейского парламента приняли отчет, посвященный отношениям Европейского Союза с Россией, в котором призвали остановить строительство газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен поступать в Германию в обход Украины.
В отчете говорится, что "Северный поток" увеличит зависимость Евросоюза от российского газа, и он нарушает энергетическую политику сообщества. А потому, как отмечает группа евродепутатов, его необходимо остановить.