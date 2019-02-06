Австрія повідомила про завершення будівництва близько 600 км "Північного потоку-2"

КИЇВ. 6 лютого. УНН. На данний момент вже укладено близько 600 км газопроводу "Північний потік - 2" по дну Балтійського моря. Про це повідомив голова правління OMV Райнер Зеле на прес-конференції у Відні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.