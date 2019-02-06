Австрія повідомила про завершення будівництва близько 600 км "Північного потоку-2"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На данний момент вже укладено близько 600 км газопроводу "Північний потік - 2" по дну Балтійського моря.  Про це повідомив голова правління OMV Райнер Зеле на прес-конференції у Відні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Загальна вартість проекту 9,5 млрд євро. Наша частка становить 10%, в цьому обсязі ми і профінсаніруем її. До кінця 2018 роки ми виділили 600 млн євро, так що ми близькі до мети. Таким чином, ми думаємо, що в 2019 році буде профінансовано залишок всієї суми", - сказав Зеле.

Компанія сподівається, що дозвіл від Данії на прокладку газопроводу може бути отримано до середини 2019 року, зазначив виконавчий член ради директорів OMV Манфред Ляйтнер.

"Влада Данії ніяк не обмежені часовими рамками (в розгляді заявки оператора проекту - ред.), і це вносить певну невизначеність. Але ми припускаємо, що дозвіл від них повинно бути отримано до середини цього року", - сказав Ляйтнер, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, депутати з комітету із закордонних справ Європейського парламенту ухвалили звіт, присвячений відносинам Європейського Союзу з Росією, в якому закликали зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", яким газ має надходити до Німеччини в обхід України.

У звіті йдеться, що "Північний потік" збільшить залежність Євросоюзу від російського газу, і він порушує енергетичну політику євроспільноти. А тому, як наголошує група євродепутатів, його необхідно зупинити.

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