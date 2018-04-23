Австралиец три года шел к желанному выигрышу в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Житель западного Сиднея выиграл 8 млн долларов в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Счастливчик признался, что регулярно покупал лотерейные билеты Powerball на протяжении последних трех лет. Он стал миллионером, использовав номера 9, 5, 32, 13, 33, 4, 25, и число Powerball — 7.
“На протяжении последних 3 лет я использовал одну и ту же комбинацию чисел. Ее сформировал мой покойный отец. Он всегда хотел помочь нашей семье финансово и верил, что однажды эти цифры принесут желанную удачу. Так и случилось”, — рассказал победитель.
Австралиец добавил, что его покойный отец играл в лотерею 20 лет подряд.
Напомним, житель Тернопольской области 18 лет играл в государственную лотерею “Лото-Забава” и в феврале 2018 года наконец-то выиграл 1 млн грн.