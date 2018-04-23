Австралиец три года шел к желанному выигрышу в лотерею

Счастливчик признался, что регулярно покупал лотерейные билеты Powerball на протяжении последних трех лет. Он стал миллионером, использовав номера 9, 5, 32, 13, 33, 4, 25, и число Powerball — 7.

“На протяжении последних 3 лет я использовал одну и ту же комбинацию чисел. Ее сформировал мой покойный отец. Он всегда хотел помочь нашей семье финансово и верил, что однажды эти цифры принесут желанную удачу. Так и случилось”, — рассказал победитель.

Австралиец добавил, что его покойный отец играл в лотерею 20 лет подряд.

Напомним, житель Тернопольской области 18 лет играл в государственную лотерею “Лото-Забава” и в феврале 2018 года наконец-то выиграл 1 млн грн.