Австралієць три роки йшов до омріяного виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Житель західного Сіднея виграв 8 млн доларів в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Щасливчик зізнався, що регулярно купував лотерейні квитки Powerball протягом останніх трьох років. Він став мільйонером, використавши номера 9, 5, 32, 13, 33, 4, 25, і число Powerball - 7.
"Протягом останніх 3 років я використовував одну і ту ж комбінацію чисел. Її сформував мій покійний батько. Він завжди хотів допомогти нашій родині фінансово і вірив, що одного дня ці цифри принесуть бажану удачу. Так і сталося", - розповів переможець.
Австралієць додав, що його покійний батько грав в лотерею 20 років поспіль.
Нагадаємо, житель Тернопільської області 18 років грав в державну лотерею "Лото-Забава" і в лютому 2018 року нарешті виграв 1 млн грн.