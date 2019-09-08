Австралия разочарована выдачей Цемаха России в рамках обмена между странами

“Австралия признает важность для Украины обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией 7 сентября 2019 года и приветствует освобождение ее 35 граждан, включая 24 моряков, задержанных в Азовском море в ноябре прошлого года. Мы признаем страдания, которые выпали на долю этих людей и их семей, и понимаем их счастье при возвращении домой”, — говорится в сообщении, и добавляется, что “Австралия, однако, разочарована тем, что подозреваемый в связи с падением MH17 Владимир Цемах был включен в обмен”.

“Хотя вопрос об обмене заключенными относится к компетенции двух стран-участниц, правительство Австралии просило правительство Украины, чтобы расследование Объединенной следственной группы (ОСБ), включая сотрудников федеральной полиции Австралии, продолжало давать показания по Цемаху, и выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу возможности включения его в любой обмен заключенными”, — пояснили в МИД Австралии.

“Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации с целью включения Цемаха в этот обмен. Однако нахождение Цемаха в России усложнит задачу привлечения его к ответственности. Это особенно разочарует семьи жертв”.

В правительстве Австралии, в частности, приветствовали подтверждение голландским прокурором информации о том, что освобождение Цемах не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в нидерландском суде в марте 2020 года.

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“Австралия по-прежнему привержена обеспечению ответственности за свержение МН17 и обеспечения справедливости в отношении жертв и их близких. Мы снова обращаемся ко всем странам, включая Россию, с призывом обеспечить привлечение подозреваемых к ответственности в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН”, — напомнили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Австралия вместе с Нидерландами вступила в переговоры с Российской Федерацией по вопросу об их роли в падении MH17. Это произошло после того, как ОСБ обнародовала доказательства того, что Россия непосредственно участвовала в падении самолета. “Эти переговоры продолжаются”, — отметили в ведомстве.

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Напомним, Нидерланды требуют от России выдачи Цемах.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемах. После этого Цемах был официально включен в обмен между Россией и Украиной на условиях “35 на 35”, который состоялся 7 сентября.