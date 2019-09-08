Австралія розчарована видачею Цемаха Росії в рамках обміну між країнами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Австралія визнає важливість для України обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією, проте розчарована включенням підозрюванного у причетності до падіння рейсу MH17 на Сході України Володимира Цемаха. Про це повідомляється на сайті МЗС Австралії, інформує УНН.

“Австралія визнає важливість для України обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією 7 вересня 2019 року і вітає звільнення її 35 громадян, включаючи 24 моряків, затриманих в Азовському морі в листопаді минулого року. Ми визнаємо страждання, які випали на долю цих людей і їх сімей, і розуміємо їх щастя при поверненні додому” — йдеться у повідомленні, та додається, що “Австралія, проте, розчарована тим, що підозрюваний у зв’язку з падінням MH17 Володимир Цемах був включений в обмін”.

“Хоча питання про обмін ув’язненими відноситься до компетенції двох країн-учасниць, уряд Австралії просило уряд України забезпечити, щоб розслідування Об’єднаної слідчої групи (ОСБ), включаючи співробітників федеральної поліції Австралії, продовжувало давати показання щодо Цемаху, і висловило нашу глибоку стурбованість з приводу можливості включення його в будь-який обмін ув’язненими”, — пояснили у МЗС Австралії.

“Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації з метою включення Цемаху в цей обмін. Однак знаходження Цемаху в Росії ускладнить задачу залучення його до відповідальності. Це особливо розчарує сім’ї жертв”.

В уряді Австралії, зокрема, привітали підтвердження голландського прокурора про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового переслідування чотирьох окремих підозрюваних в нідерландському суді в березні 2020 року.

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“Австралія як і раніше прихильна забезпеченню відповідальності за повалення МН17 і забезпечення справедливості щодо жертв та їхніх близьких. Ми знову звертаємося до всіх країн, включаючи Росію, із закликом забезпечити залучення підозрюваних до відповідальності відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН”, — нагадали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Австралія разом з Нідерландами вступила в переговори з Російською Федерацією з питання про їх роль в падінні MH17. Це сталося після того, як ОСБ оприлюднила докази того, що Росія безпосередньо брала участь в падінні літака. “Ці переговори тривають”, — зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. Після цього Цемах був офіційно включений в обмін між Росією та Україною на умовах “35 на 35”, що відбувся 7 вересня.

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