Австралия подала иск против американской компании 3M на $1,4 млрд из-за "вечных химикатов"

Правительство Австралии в четверг заявило, что начало судебный процесс против компании 3M (MMM.N) из-за загрязнения, вызванного противопожарной пеной, которую поставляла американская компания и которая содержала PFAS — так называемые "вечные химикаты". Австралия требует более 2 млрд австралийских долларов (1,43 млрд долларов США) компенсации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иск против химического гиганта из Миннесоты и его местного подразделения стал крупнейшим в истории Австралии. Правительство заявляет, что он отражает прошлые и будущие экологические, экономические и культурные издержки, связанные с загрязнением.

Не заблуждайтесь, этот судебный иск против 3M является значительным - заявила генеральный прокурор Мишель Роуленд журналистам.

"Содружество требует более 2 млрд австралийских долларов возмещения для покрытия значительных прошлых и будущих расходов, связанных с расследованием и ликвидацией загрязнения, вызванного историческим хранением и использованием этой пены".

Правительство, которое использовало эту пену на 28 военных базах по всей стране, утверждает, что 3M заверяла в безопасности ее утилизации, биоразлагаемости и нетоксичности.

В то же время, по словам Роуленд, компания скрыла собственные исследования, которые показывали "значительные негативные экологические последствия" использования этого вещества.

3M в своем заявлении сообщила, что будет защищаться в суде.

3M никогда не производила PFAS в Австралии и прекратила продажу соответствующей продукции в стране примерно два десятилетия назад - заявили в компании.

"Несмотря на это, Министерство обороны продолжало использовать пенные средства пожаротушения, содержащие PFAS, еще почти два десятилетия после этого".

PFAS — это группа искусственных химических веществ, которые широко используются в продуктах, устойчивых к теплу, пятнам, жиру и воде.

Они известны как "вечные химикаты", так как не разлагаются в природе, что вызывает обеспокоенность по поводу их накопления в экосистемах, питьевой воде и организме человека.

Исследования связывают воздействие PFAS с проблемами со здоровьем, в частности поражением печени, низким весом новорожденных и раком яичек.

Помощник министра обороны Питер Халил заявил, что ведомство потратило 1,3 млрд австралийских долларов на ликвидацию последствий загрязнения, включая выплату 408 млн долларов в рамках судебных урегулирований с пострадавшими общинами.

Также было очищено или удалено более 200 тыс. тонн загрязненной почвы и обработано более 13 млрд литров воды.

"Это самый значительный судебный иск, который когда-либо предпринимали правительство Содружества и Министерство обороны", — заявил Халил.

"Проще говоря, мы выступаем против 3M от имени пострадавших австралийцев".

3M уже сталкивалась с тысячами исков из-за загрязнения PFAS. В 2023 году компания согласилась на урегулирование на 10,3 млрд долларов США с американскими системами водоснабжения по аналогичным претензиям.

