Австралия передала Украине 120 Bushmaster и рассмотрит дополнительные запросы

Австралия передала 120 бронемашин Bushmaster Украине. Об этом заявила во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, отметив, что передаст правительству Австралии запросы на поставку дополнительной помощи, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы передали 49 танков Abrams Украине. 11 июля этого года мы также объявили 250 млн долл. в пакете поддержки. В том числе там ракеты для ПВО, противотанковое оружие, артиллерия. Также 120 Bushmaster мы передали. Я слышала, что коллега запросил дополнительную помощь, и, конечно, я передам в Австралии эти запросы для рассмотрения", - сказала Вонг.

В начале пресс-конференции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал Вонг о насущных потребностях украинского войска и обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая австралийские бронемашины Bushmaster и другое вооружение. Сибига также предложил учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских Сил обороны.

Дополнение

Австралия предоставила Украине помощь в виде 49 танков Abrams и 14 катеров.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила также о выделении 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, а также о взносе в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 миллиона долларов.