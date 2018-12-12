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Австралия объявила о создании своего космического агентства

Киев • УНН

 • 14999 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Власти Австралии объявили о создании национального космического агентства со штаб-квартирой в Аделаиде. Инвестиции государства в новый кластер на первом этапе составят более 40 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт федерального правительства.

Австралия объявила о создании своего космического агентства

"Новое агентство откроет широкий спектр возможностей для национального бизнеса и даст возможность выхода на мировой рынок космической отрасли. Инвестиции правительства в размере 41 миллионов долларов послужат хорошим стартовой площадкой для создания и развития космического кластера страны, который, как мы рассчитываем, привлечет к 12 млрд долларов частных инвестиций и создаст около 20 тысяч рабочих мест к 2030 году", - заявил премьер министр страны Скотт Моррисон.

Планируется, что агентство, которое должно начать работу уже к середине 2019 года, станет точкой роста не только для столицы штата Южная Австралия, но и для региона в целом, поскольку здесь уже существует ряд предприятий космической промышленности и оборонного сектора. "Создание штаб-квартиры австралийского космического агентства в Аделаиде выведет на принципиально новый уровень наши предприятия космического и оборонного секторов, на которых сегодня работают более 800 человек", - отметила министр промышленности, науки и технологий Австралии Карен Эндрюс.

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Моррисон также сказал, что правительство намерено инвестировать около 260 миллионов в мировую космическую промышленность, в частности, в производство и запуск спутников. Эти инвестиции, по словам премьера, должны способствовать развитию мобильной и спутниковой связи на территории континента.

Напомним, Китай в субботу, 8 декабря, запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны.

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