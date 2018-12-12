Австралія оголосила про створення свого космічного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Влада Австралії оголосила про створення національного космічного агентства зі штаб-квартирою в Аделаїді. Інвестиції держави в новий кластер на першому етапі складуть більше 40 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт федерального уряду.
“Нове агентство відкриє широкий спектр можливостей для національного бізнесу і дасть можливість виходу на світовий ринок космічної галузі. Інвестиції уряду в розмірі 41 мільйонів доларів послужать хорошим стартовим майданчиком для створення і розвитку космічного кластера країни, який, як ми розраховуємо, приверне до 12 млрд доларів приватних інвестицій і створить близько 20 тисяч робочих місць до 2030 року”, — заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон.
Планується, що агентство, яке має розпочати роботу вже до середини 2019 року, стане точкою росту не тільки для столиці штату Південна Австралія, а й для регіону в цілому, оскільки тут вже існує ряд підприємств космічної промисловості й оборонного сектора. “Створення штаб-квартири австралійського космічного агентства в Аделаїді виведе на принципово новий рівень наші підприємства космічного та оборонного секторів, на яких сьогодні працюють понад 800 осіб”, — зазначила міністр промисловості, науки та технологій Австралії Карен Ендрюс.
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Моррісон також сказав, що уряд має намір інвестувати близько 260 мільйонів у світову космічну промисловість, зокрема, у виробництво і запуск супутників. Ці інвестиції, за словами прем’єра, повинні сприяти розвитку мобільного та супутникового зв’язку на території континенту.
Нагадаємо, Китай у суботу, 8 грудня, запустив перший у світі зонд для дослідження темної сторони Місяця.