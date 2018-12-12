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MIM-104 Patriot

Австралія оголосила про створення свого космічного агентства

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Влада Австралії оголосила про створення національного космічного агентства зі штаб-квартирою в Аделаїді. Інвестиції держави в новий кластер на першому етапі складуть більше 40 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт федерального уряду.

Австралія оголосила про створення свого космічного агентства

“Нове агентство відкриє широкий спектр можливостей для національного бізнесу і дасть можливість виходу на світовий ринок космічної галузі. Інвестиції уряду в розмірі 41 мільйонів доларів послужать хорошим стартовим майданчиком для створення і розвитку космічного кластера країни, який, як ми розраховуємо, приверне до 12 млрд доларів приватних інвестицій і створить близько 20 тисяч робочих місць до 2030 року”, — заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Планується, що агентство, яке має розпочати роботу вже до середини 2019 року, стане точкою росту не тільки для столиці штату Південна Австралія, а й для регіону в цілому, оскільки тут вже існує ряд підприємств космічної промисловості й оборонного сектора. “Створення штаб-квартири австралійського космічного агентства в Аделаїді виведе на принципово новий рівень наші підприємства космічного та оборонного секторів, на яких сьогодні працюють понад 800 осіб”, — зазначила міністр промисловості, науки та технологій Австралії Карен Ендрюс.

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Моррісон також сказав, що уряд має намір інвестувати близько 260 мільйонів у світову космічну промисловість, зокрема, у виробництво і запуск супутників. Ці інвестиції, за словами прем’єра, повинні сприяти розвитку мобільного та супутникового зв’язку на території континенту.

Нагадаємо, Китай у суботу, 8 грудня, запустив перший у світі зонд для дослідження темної сторони Місяця.

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