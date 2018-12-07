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З'явилось перше селфі "почесних марсіан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжпланетна станція Mars InSight оприлюднила перше "селфі" із Червоної планети. В NASA відзначають, що на фото також присутні "почесні марсіани", передає УНН.

З'явилось перше селфі "почесних марсіан"

"Підніміть руку, якщо ви перебуваєте на цій новій фотографії з Марса! Ці дві маленькі мікросхеми містять імена більш ніж 2,4 мільйонів людей, які підписалися летіти зі мною. Ми на Марсі, друзі. Ви всі почесні марсіани!" - йдеться у підписі до фото, що оприлюднено на сторінці NASA InSight у Facebook.

Відзначимо, що допис вподобали уже тисячі людей. Десятки з них навіть оприлюднили свої "квитки".

Нагадаємо, у NASA оприлюднили сенсаційний запис - тепер кожен може почути, як шумить вітер на Марсі. Звук записала міжпланетна станція Mars InSight, яка висадилась на Марсі і відправила запис на Землю.

Як повідомляв УНН, пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції. Про це заявив у понеділок директор NASA Джим Брайденстайн в ході брифінгу за підсумками посадки на Марсі автоматичної станції Mars InSight.

Американське космічне агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опублікувало перші знімки зонду InSight lander, який нещодавно здійснив посадку на Марс.

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