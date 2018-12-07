Появилось первое селфи "почетных марсиан"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Межпланетная станция Mars InSight обнародовала первое "селфи" с Красной планеты. В NASA отмечают, что на фото также присутствуют "почетные марсиане", передает УНН.
"Поднимите руку, если вы находитесь на этой новой фотографии с Марса! Эти две маленькие микросхемы содержат имена более чем 2,4 млн человек, которые подписались лететь со мной. Мы на Марсе, друзья. Вы все почетные марсиане!" - говорится в подписи к фото, обнародованном на странице NASA InSight в Facebook.
Отметим, что сообщение облюбовали уже тысячи людей. Десятки из них даже обнародовали свои "билеты".
Напомним, в NASA обнародовали сенсационную запись - теперь каждый может услышать, как шумит ветер на Марсе. Звук записала межпланетная станция Mars InSight, которая высадилась на Марсе и отправила запись на Землю.
Как сообщал УНН, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.
Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.