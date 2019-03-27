Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

"Первая трехсторонняя встреча недавно достоялась. Мы не можем раскрыть содержание процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна, но я могу сказать вот что: мы по-прежнему привержены достижению правды, справедливости и ответственности", - сказал Блок журналистам в Сиднее.



Как сообщал УНН, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ готовится к предстоящим в ближайшее время в Вене трехсторонним консультациям по вопросам крушения малайзийского “Боинга” МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.



Напомним, самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек - все, кто был на борту.



По соглашению Украины, на территории, которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.