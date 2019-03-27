Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 1602 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 5752 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41492 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92114 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 137662 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128309 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71201 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76039 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188830 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150816 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 5702 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11091 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15006 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13728 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18104 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 1608 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 137665 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128310 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95499 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106845 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12171 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14490 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16921 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19794 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21416 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Представили голландского и австралийского правительства провели встречу с российскими коллегами, чтобы обсудить дело о крушении рейса MH17 в 2014 году. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Австралия и Нидерланды начали переговоры с Россией по делу MH17

"Первая трехсторонняя встреча недавно достоялась. Мы не можем раскрыть содержание процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна, но я могу сказать вот что: мы по-прежнему привержены достижению правды, справедливости и ответственности", - сказал Блок журналистам в Сиднее.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что РФ готовится к предстоящим в ближайшее время в Вене трехсторонним консультациям по вопросам крушения малайзийского “Боинга” МН17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Напомним, самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек - все, кто был на борту.

По соглашению Украины, на территории, которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74