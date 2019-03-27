Австралія і Нідерланди почали переговори з Росією по справі MH17

"Перша тристороння зустріч недавно відбулась. Ми не можемо розкрити зміст процесу, тому що конфіденційність тут життєво важлива, але я можу сказати ось що: ми як і раніше прихильні досягненню правди, справедливості і відповідальності", - сказав Блок журналістам в Сіднеї.



Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що РФ готується до майбутніх найближчим часом у Відні тристоронніх консультацій з питань краху малайзійського "Боїнга" МН17 на сході України 17 липня 2014 року.



Нагадаємо, літак Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014. Загинули 298 чоловік - всі, хто був на борту.



За угодою України, на території, якій сталася трагедія, міжнародне розслідування - як технічне, так і кримінальне - очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили РФ у катастрофі літака.