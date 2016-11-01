Австралия и Индонезия рассмотрят совместное патрулирование в Южно-Китайском море

"Это соответствует нормам международного права и нашей поддержке мира и стабильности в регионе", - сказала Д.Бишоп.

Австралия и Индонезия уже проводят совместные морские патрули в море Тимор в рамках партнерства этих стран по борьбе с незаконными перевозками людей и рыбалкой.

"Это обычная часть работы нашего флота. Это является частью нашей деятельности в регионе, и это соответствует правам Австралии на свободу судоходства в том числе в Южно-Китайском море", - отметила министр.

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