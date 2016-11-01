Австралія і Індонезія розглянуть спільне патрулювання Південно-Китайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада . УНН. Австралія розглянуть спільні військово-морські патрулі з Індонезією у Південно-Китайському морі. Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це відповідає нормам міжнародного права і нашій підтримці миру і стабільності в регіоні”, — сказала Д.Бішоп.
Австралія та Індонезія вже проводять спільні морські патрулі в морі Тимор в рамках партнерства цих країн для боротьбі з незаконними перевезенням людей і риболовлі.
“Це звичайна частина роботи нашого флоту. Це є частиною нашої діяльності в регіоні, і це відповідає правам Австралії на свободу судноплавства в тому числі в Південно-Китайському морі”, — зазначила міністр.
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