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11 марта, 18:08 • 117953 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:12 • 124473 просмотра

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Авиационное топливо из Саудовской Аравии впервые поставили в Украину

Авиационное топливо из Саудовской Аравии впервые поставили в Украину

Киев  •  УНН

 • 16089 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Импорт авиатоплива в Украину в феврале 2017 г. вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 28,2 тысячи тонн. При этом дебютировала с поставками реактивного топлива в феврале текущего года Саудовская Аравия. Об этом свидетельствуют данные собственного исследования "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.

Так, компания "Август Пром" (выступает одним из импортеров нефтепродуктов для "Трейд-Коммодити") провела растаможивание 3,4 т ресурса, поставленного королевством.

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Всего же международный трейдер Coral Energy в феврале осуществил поставку в Украину 20 тыс. т авиатоплива марки Jet A-1 саудовского производства. Вероятно, что этот ресурс будет растаможен уже в марте, считают аналитики.

Из Литвы в Украину по железной дороге по итогам отчетного периода было отправлено 6 тыс.т ресурса для компаний "Балтик Граунд Сервис" (2,3 тыс. т), WOG (1,9 тыс. т), АПЗК Борисполь (1,2 тыс. т) и для "Сокар Украина" (0,5 тыс. т).

Февральские отгрузки белорусского авиатоплива по железной дороге составили всего 700 т.

Напомним, как сообщал УНН, в феврале Минобороны закупило авиационное топливо у ООО "Август Пром" по наиболее приемлемой цене.

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