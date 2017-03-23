Авіаційне паливо із Саудівської Аравії вперше поставили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Імпорт авіапалива в Україну в лютому 2017 року зріс в 7 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 28,2 тисячі тонн. При цьому дебютувала з поставками реактивного палива в лютому поточного року Саудівська Аравія. Про це свідчать дані власного дослідження "Консалтингової групи А-95", передає УНН.
Так, компанія "Август Пром" (виступає одним з імпортерів нафтопродуктів для "Трейд-Коммодіті") провела розмитнення 3,4 т ресурсу, поставленого королівством.
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Всього ж міжнародний трейдер Coral Energy в лютому здійснив поставку в Україну 20 тис. т авіапалива марки Jet A-1 саудівського виробництва. Ймовірно, що цей ресурс буде розмитнений вже в березні, вважають аналітики.
З Литви в Україну залізницею за підсумками звітного періоду було відправлено 6 тис. т ресурсу для компаній "Балтік Граунд Сервіс" (2,3 тис. т), WOG (1,9 тис. т), АПЗК Бориспіль (1,2 тис. т) і для "Сокар Україна" (0,5 тис. т).
Лютневі відвантаження білоруського авіапалива залізницею склали всього 700 т.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому Міноборони закупило авіаційне паливо у ТОВ “Август Пром” за найбільш прийнятною ціною.