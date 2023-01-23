Авиация ВСУ нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов

Детали

Как сообщили в Генштабе, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 3 района сосредоточения оккупантов и вражеский склад логистики.

Добавим

Как сообщал УНН, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.