Авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Авіація Збройних сил України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Як повідомили у Генштабі, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.
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Як повідомляв УНН, наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.