Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по оккупантам, уничтожено три БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 23 мая уничтожили шесть вражеских ударных дронов Shahed-136/131.