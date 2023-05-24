Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по оккупантам, уничтожено три БпЛА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный БпЛА типа “Орлан-10”.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 23 мая уничтожили шесть вражеских ударных дронов Shahed-136/131.

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