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Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по окупантах, знищено три БпЛА

Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по окупантах, знищено три БпЛА

Київ • УНН

 • 401436 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом цієї доби українськими захисниками було знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У небі над Україною у ніч на 23 травня знищили шість ворожих ударних дронів Shahed-136/131.

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